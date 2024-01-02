Найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття: у Японії зросла кількість жертв

У центральній частині Японії стався землетрус магнітудою 7,6. Місцеві жителі нарахували понад 50 поштовхів. На жаль, є жертви.

Землетрус зафіксували біля півострова Ното на північно-західному узбережжі. Після цього у Японії сталося ще понад 50 підземних поштовхів.

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Що відомо про наслідки

Інцидент стався 1 січня у середині дня. Уряд префектури Ісікава офіційно повідомив про 4 загиблих. Мовиться про чоловіка та жінку віком 50 років, 70-річного чоловіка та молодого хлопця. Однак Reuters пише, що кількість жертв вже зросла до 5 осіб. П'ятою жертвою міг стати 90-річний житель міста Сіка.

Місцева влада наказала евакуювати понад 97 000 людей у 9 префектурах на західному узбережжі острова Хонсю. Військових залучили до рятувальних операцій.

Геологічна служба США назвала цей землетрус найсильнішим у регіоні за понад 4 десятиліття. Внаслідок стихійного лиха зруйновані будинки, також спалахнули пожежі. Крім цього десятки тисяч осель залишилися без світла.

Так, у місті Вадзіма полум'я охопило кілька будівель. Після цього там з'явилося цунамі заввишки 1,2 метра.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі повідомив про 6 випадків обвалення будівель, через які людей заблокувало. Місцева влада та поліція повідомили, що з-під деяких завалів дістали тіла загиблих.

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Кількість жертв та постраждалих у Японії наразі уточнюється, як і масштаби збитків.

Як відреагували США

Президент США Джозеф Байден заявив, що він разом зі своєю дружиною та першою леді Джилл молиться за японський народ, що постраждав від жахливого землетрусу. Американський лідер запропонував Японії надати необхідну допомогу для подолання наслідків цього стихійного лиха.

Сполучені Штати та Японія, як близькі союзники, мають глибоку дружбу, яка об’єднує наших людей. Наші думки з японським народом у цей важкий час,

– заявив Байден.

Білій дім підтримує контакти з офіційними особами Японії.

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