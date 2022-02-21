Земля безстрашних: як Україні жити з примарою великої війни

Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки вдався: це визнають навіть опоненти нинішнього глави держави. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Країна, яка перестала боятися

Президентські тези, озвучені у Мюнхені, справді резонували з думками та почуттями більшості українців. У тому числі й ця: "Ми не можемо говорити щодня, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі, коли кожен день вам кажуть, що завтра буде наступ, завтра буде війна?".

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Проте Україна перебуває в такому підвішеному стані вже не перший тиждень та не перший місяць. Кожен новий день може стати черговим витком російської агресії. Кожен новий день загрожує подальшою військовою ескалацією. Кожен новий день приносить свіжу порцію страхітливих звісток.

Інформаційне тло, що оточує нашу країну, нагадує шалений калейдоскоп, де одні тривожні картинки змінюються іншими, ще більш грізними. Те, що ще зовсім недавно здавалося сенсацією, тим, що шокує, швидко стає звичним і відступає на другий план.

Заяви західних лідерів тьмяніють на тлі евакуації західних посольств, а кремлівські ультиматуми – на тлі кремлівських провокацій на території так званих "Л/ДНР".

Але при цьому панічні настрої в українському суспільстві майже відсутні. Поспішний переїзд з Києва до Львова чи гарячкове скуповування гречки – радше рідкісний виняток, ніж правило.

Перед обличчям військової загрози, що наростає, країна намагається жити звичайним життям. А дрібні житейські радощі набувають у наших очах особливої ​​цінності: адже вже завтра вони можуть зникнути.



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Майбутнє за будь-яку ціну

По суті, перманентне очікування кремлівських ударів стає для України новою нормальністю. Такою ж "новою нормальністю", як життя з масками та ковід-сертифікатами, яке до коронакризи могло здатися чимось абсолютно фантастичним.

Ми вчимося співіснувати з примарою великої війни. Ми адаптуємося до страху, звикаємо до невизначеності, примиряємось із крихкістю та вразливістю нашого сьогоднішнього побуту.

Правда, як і у випадку з COVID-19, нас не полишає думка про те, що ця "нова нормальність" ненормальна. На Мюнхенській конференції президент Зеленський висловив загальний настрій: завжди так тривати не може. Українці чекають на розв'язку – якою б вона не була.

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Кремль обмежиться локальною збройною ескалацією? Добре. Кремль все ж таки зважиться на масштабне військове вторгнення? Що ж, такою є воля історії, й це випробування доведеться витримати. Навіть жахливий кінець виглядає кращим варіантом, ніж жах без кінця.

Проте проблема в тому, що завершення нинішньої кризи не гарантує остаточного розміщення всіх крапок над "i": подібно до того, як його не було у 2014 – 2015 роках.

Цілком імовірно, що нинішнє військове загострення стане лише одним епізодом з низки інших. І тоді українська "нова нормальність" означатиме довгі роки перебування під російським прицілом. Роки, які треба буде не викреслювати з життя, а використовувати для розвитку країни та руху вперед – хай як би важко нам не було.

Зрештою, квітучий південнокорейський Сеул розташований у прямій досяжності північнокорейської артилерії та живе з цим уже 70 років.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!