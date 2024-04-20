Скільки ракет С-200 має Україна: полковник запасу назвав імовірну кількість

19 квітня Росія вкотре здійснювала ракетну атаку по території України. Зокрема, із стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Утім, українським Силам оборони вдалося його перехопити і ліквідувати в повітрі.

Згодом літак упав на просторах Ставропольського краю, що у Росії. У ГУР розповіли, що знищити бомбардувальник вдалося на відстані понад 300 кілометрів від кордону і допомогла у цьому зенітно-ракетна установка С-200. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, скільки таких ракет може бути у нашої держави.

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Пекельні С-200

С-200 – це стара ракета, якій більше пів сотні років, наголосив він. Свого часу такої зброї було зроблено вдосталь. Утім, у 2013 році С-200 зняли з бойового чергування, але не встигли знищити. Тому вони є і їх сотні.

"Є модифікації – С-200В "Вега", базова модифікація. Їх було багато виготовлено. І ці ракети можна модернізувати, для цього є можливості", – зауважив Світан.

Ба більше – ракети С-200 мають країни, раніше співдружні із Радянським Союзом. Вони продавалися і знаходилися на великій дальності.

"Ледь не на кожному континенті вони є, може, крім Австралії. Їх можна закупити. Якщо вони пройшли модернізацію і б'ють більше ніж на 300 кілометрів, то це дуже потужна зброя. Росіяни тільки там авіаційні 300-кілометрові ракети поставили на чергування", – додав військовий експерт.

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