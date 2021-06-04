Про Луценка і Порошенка: Зеркаль анонсувала книжку експосла США Йованович

Ексамбасадорка США в Україні Марі Йованович випустить книжку, у якій, зокрема, мовитиметься про Петра Порошенка та Юрія Луценка. Ймовірно, значна частина буде присвячена саме конфлікту, який трапився між нею та ексгенпрокурором.

Таку інформацію повідомила ексзаступниця глави Міністерства закордонних справ Лана Зеркаль. За її словами, презентація книги відбудеться вже у 2021 році.

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Марі Йованович має книжку випустити, яка з'явиться у публікації вже у 2021 році. Думаю, там буде багато про це (скандал з Юрієм Луценком – 24 канал),

– заявила Зеркаль.

На запитання про те, чи Юрій Луценко стане "героєм" її доробку, Зеркаль відповіла ствердно. Підтвердила й те, що у книжці згадуватиметься п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Скандальні заяви Луценка про Йованович: коротко

Мовиться про скандал, який трапився у березні 2019 року. Тоді ще генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill зробив гучну заяву.

Він сказав, що пані посол США в Україні Марі Йованович надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань.

Також він сказав, що відомство нібито не отримало обіцяні 4 мільйони доларів від посольства США в Україні.

У Державному департаменті США одразу ж спростували заяви генерального прокурора України. Там наголосили, що у такий спосіб Луценко хотів послабити репутацію Йованович.

Сама ж Марі Йованович впевнена, що Луценко злився на посольство США в Україні через постійні заклики до очищення Генпрокуратури.

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