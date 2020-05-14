Зеркаль очолила захист Нафтогазу у справах проти Росії та Газпрому

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль очолила захист Нафтогазу в міжнародних арбітражах, а також в іноземних судових і виконавчих провадженнях. Зараз Зеркаль є радником голови правління Нафтогазу.

Які нові функції отримала Олена Зеркаль

Отже, Зеркаль займатиметься організацією роботи та супроводом міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень Нафтогазу. Стосуються ці справи спорів із російським Газпромом та агресії Російської Федерації загалом. Відповідна інформація з’явилася на сайті Нафтогазу.

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Як підкреслюють у Нафтогазі, нові функції Олена Зеркаль отримала у зв’язку з трансформацією організаційної структури Нафтогазу.

Сама ж радниця голови правління Нафтогазу наголошує, що напрямок, за який вона відповідає є вкрай важливим як для компанії, так і для України. За її словами, мовиться про довгострокові цілі інтеграції України у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і задля захисту енергетичної безпеки.

"Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", – зауважила Зеркаль.

На своїй фейсбук-сторінці, колишня заступниця очільника МЗС пояснила, що відтепер займатиметься адвокатуванням інтересів Нафтогазу на міжнародній арені, передусім в:

США,

країнах-членах і інституціях Євросоюзу,

міжнародних організаціях.

Реалізація цих завдань є природним і логічним продовженням місії, яку я реалізовувала протягом попередніх шести років в Міністерстві закордонних справ, представляючи державу в процесах проти РФ. Оптимізму також додає досвід співпраці з попередньою командою та їхніми напрацювання. Тому я щиро розраховую на їхню підтримку і взаємодію,

– підкреслила вона.

Олена Зеркаль: факти з біографії

У 2014 – 2019 роках Зеркаль на посаді заступника Міністра закордонних справ:

займалась питаннями європейської інтеграції , зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС,

, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії.

У яких справах проти Росії брала участь Олень Зеркаль

про фінансування тероризму та расової дискримінації,

порушення Росією Конвенції ООН з морського права,

порушення імунітету військових кораблів і членів екіпажу.

Крім того, вона входила до складу української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. Також брала активну участь у тристоронніх переговорах Україна – ЄС – Росія щодо укладання “Зимових пакетів” у 2014 – 2015 та 2015 – 2016 роках.

Детальніше з біографією Олени Зеркаль можете ознайомитися за цим посиланням.

Раніше у Нафтогазі міжнародними арбітражами проти Газпрому опікувався Юрій Вітренко. Але 14 травня стало відомим, що його скоротили з посади.

Він вважає, що це сталося через зміни пріоритетів держави у газовому секторі. У самій компанії кажуть, що це стало наслідком змін у організаційній структурі "Нафтогазу".