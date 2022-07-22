росіяни відібрали у фермерів на Луганщині вже майже 70 тисяч тонн зерна з нового врожаю

Ніхто вже не дивується мародерствам та звірствам росіян в Україні. На жаль, вони продовжуються на тимчасово окупованих територіях.

Чергові шокуючі новини про грабіж від ворога повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. російські окупанти почали розкрадати вже новий врожай у регіоні.

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Вкрали вже 70 тисяч тонн зерна

За інформацією Гайдая, росіяни вкрали собі вже близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Вони їх просто відібрали в фермерів Луганщини і вивезли.

Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, грошей, аби розрахуватися з людьми за паї. Фермери регіону, навіть без техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки,

– зазначив Гайдай.

За його словами, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – майже закінчили збирати врожай. Та зерно націоналізувало собі кубанське підприємство росії.

росія забирає зерно в найбільш потужних підприємств

У Луганській ОВА повідомили, що до початку російського вторгнення ці дві агропромислові фірми були найбільш потужними в регіоні.

Підприємства впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет. Також вчасно платили за рахунками й мали найвищий рівень орендної плати.

Гайдай повідомив, що питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків.

Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на кубань.

Мародерство росіян

Ще в травні Сергій Гайдай розповідав, що з області росіяни вивезли або знищили обсяг зерна, що міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на три роки. В квітні російські окупанти в Рубіжному знищили елеватор. Там зберігалось зерно для дворічної потреби Луганщини – 30 тисяч тонн.

Мерія Маріуполя також повідомляла, що звідти росіяни хочуть зерно відправити до Сирії. Там його вже будуть продавати за так званими "за потребами". Таким чином окупанти намагаються відновити роботу порту в Маріуполі для вивезення зерна.

Українська розвідка запевняла, що росіяни не збираються збавляти обертів вивезення вкраденого в Україні зерна. Кожен крок окупантів фіксується, і згодом їм доведеться відповідати за скоєне.

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