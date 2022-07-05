"Схеми" стверджують, що Росія системно вивозить зерно з України в Туреччину: супутникові знімки

Росіяни продовжують красти в України зерно. Ба більше, його вивозять до Туреччини. Про це свідчать супутникові знімки.

Згідно з даними журналістів, неподалік Севастопольської бухти перебувають кілька суден, які належать до класу Bulk Carrier. Їх використовують для того, щоб транспортувати сипучі вантажі. Мовиться також про зернові культури.

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Судна вивозять українське зерно регулярно

Так, 4 липня стало відомо про те, що від зернового термінала "Авліта", що у Доковій бухті Севастополя, відплив черговий російський балкер "Матрос Позинич". На ньому, згідно з даними журналістів, перевозили викрадене в українців зерно. Нове судно до того ж терміналу прибуло менш як за годину. Подібне спостерігали й раніше. Наприклад, 23 червня відразу два балкери перебували поблизу зернового термінала.

Масштаби крадіжок українського зерна вражають. Наприклад, упродовж травня 2022 року росіяни могли вивезти з тимчасово окупованих територій України понад 180 тисяч тонн зерна. Воно, за попередніми оцінками, могло обійтись у понад два мільярди гривень.

Та й узагалі супутники Planet Labs фіксували колони зерновозів неодноразового впродовж травня. З їхньою допомогою крадене перевозили до окупованого Криму. Після цього зерно завантажували на судна, які стояли у терміналі "Авліта", що у Севастополі.



Колони зерновозів транспортували крадене зерно до Криму / Фото "Радіо Свобода"

Упродовж травня – червня до морського порту Севастополя прибули щонайменше 12 суден, які займаються перевезенням вантажів. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

Ні для кого не секрет, що з Криму вивозять саме українське зерно. Про це не стомлюються нагадувати у Міністерстві аграрної політики, а також продовольства України.

Зерно привозять до Туреччини

Відразу ж зауважимо, що влада Туреччини всіляко заперечує той факт, що купує вкрадене з України зерно. І хоч окупанти вимикають радари на своїх суднах, супутникові знімки дозволяють побачити, що цей процес досить регулярний. А ворожі судна постійно прибувають до турецьких портів.

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Покупку Туреччиною краденого українського зерна підтверджують документи. В них йдеться про те, що Росія буцімто експортує до країни зерно з Криму. Причому великими партіями. А вивозять його з того самого порту "Авліта", куди й доставляють награбоване з тимчасово окупованих територій Херсонської й Запорізької областей.



До Туреччини привозять зерно з термінала "Авліта" / Фото Schames RFE

Наприклад, той же "Михайло Ненашев". Це судно тричі прямувало з Криму до Туреччини. Уперше цей балкер за допомогою супутників вдалось зафіксувати 15 квітня. Воно було поблизу порту "Авліта".

Упродовж трьох днів човен залишався непомітним для систем моніторингу, адже у ньому вимкнули радар. Але це не завадило системі офіційного моніторингу Marine Traffic порівняти дані. Так, на момент входження у порт "Михайло Ненашев" був "в баласті" – порожнім. Натомість після виходу став завантаженим. А вже 22 квітня він прибув до турецького порту Деріндже. За чотири дні, згідно з даними системи, судно вже розвантажили.

Подібний рейс воно виконало у травні. 25 числа супутник зняв його поблизу "Авліти", а 26 – він вийшов у море, але вже з увімкненим радаром. За лічені дні – 30 травня – балкер став у порті Іскендерун.



"Михайло Ненашев" регулярно вивозив до Туреччини українське зерно / Фото Schemes RFE

Третій "захід" він здійснив уже у червні. 14 числа він прибув до тієї ж "Авліти" порожнім, а невдовзі був наповненим українським зерном. 18 червня радари показали, що судно перебуває у районі Керченської протоки та рухається до Туреччини. А вже 25 числа воно прибуло до приватного порту MMK Metalurji поблизу того ж Іскендеруна. Там його зафільмував журналіст Осман Пашаєв.



Судно Finikia з Сирії також возило зерно до Туреччини з Криму / Фото Schemes RFE

Подібна ситуація і з судном Finikia, яке належить Сирії. Воно теж кілька разів прибувало до Криму та вивозило звідти зерно до Туреччини.

Зауважимо, що влада Туреччини повідомляє про те, що проводить розслідування щодо вкраденого в України зерна. Водночас у країні зазначили, що не спостерігали жодної такої поставки з боку тимчасово окупованого Криму.

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