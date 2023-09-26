Чекаємо на конструктив: Зеленський знову прокоментував "зернову суперечку" з Польщею

Президент Зеленський заявив, що чекає на конструктивну роботу з країнами, які ввели обмеження на український агроімпорт. Глава держави закликав прибрати емоції з цієї теми.

Останнім часом на порядку денному в Україні перебуває її "зернове" непорозуміння з Польщею. Президент Зеленський під час вечірнього звернення закликав не здіймати навколо нього галасу.

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Слід усунути емоції

Глава держави заявив, що у зерновому питанні слід прибрати емоції і вдатися до конструктивої роботи. Він розповів, що провів нараду за урядовцями і Офісом щодо екпорту зерна, на якій скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати.

Перше – Євромомісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна.

Друге – поступово прибираємо емоції з цієї теми. Робота з сусідами може і мусить стати цілком конструктивною. І Україна все для цього робить,

– наголосив Зеленський.

Також президент подякував партнерам, які не допустили порушення торгівельних правил ЄС та Угоди про Асоціацію. На таку саму конструктивну роботу, як з Болгарією і Румунією, Україна чекає і від інших партнерів.

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