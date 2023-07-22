Вимоги Путіна щодо зернової угоди: політолог припустив, чи підуть партнери на поступки

Президент України та президент Туреччини 21 липня обговорили продовження угоди про чорноморський зерновий коридор. Туреччина заявила, що візьме на себе ініціативу, аби запобігти наслідкам виходу з угоди Росії. Водночас турецьке видання повідомило, що Ердоган закликав Захід вжити дії, аби задовольнити очікування країни-агресорки щодо зернової угоди.

Та найгірший сценарій для України – задовольнити вимоги Росії. Про це 24 Каналу заявив політолог Валентин Гладких. Зазначимо, що за словами Путіна, Росія готова повернутися до зернової угоди, якщо, зокрема, під'єднають її банки до SWIFT та знімуть інші обмеження.

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"Себто, навіть відмовитися від зернової угоди – це краще, ніж задовольнити російські вимоги. Схильний думати, що українська сторона навряд чи пристане на таку пропозицію", – наголосив політолог.

Окрім того, це може бути частина дипломатичної гри президента Туреччини.

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Експорт таки може бути

Найімовірніше, експорт українського зерна збережеться. Питання полягає лише у маршрутах. І це станеться або з Росією, або без неї. Це може бути або тим же Чорноморським зерновим коридором, який діяв до недавнього часу, або вже альтернативними маршрутами.

"Задовольняти його (Путіна – 24 Канал) відверто терористичні вимоги – це означає потурати такій поведінці", – зауважив Гладких.

На його думку, питання лише в складності маршруту або зростанні чи зниженні витрат на забезпечення його функціонування.

Агропродовольчій безпеці загрожує саме знищення росіянами українського зерна, сільськогосподарської та транспортної інфраструктури, а також знищення інфраструктури українських портів.

Оце насправді становить загрози продовольчій безпеці. Думаю, що це розуміємо не лише ми, але й всі особи, причетні до політичних рішень,

– наголосив політолог.

Усе, щоби "отверезити" Росію

Росія погрожує суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України. Їх росіяни розглядатимуть як "потенційних перевізників військових вантажів". Тим часом в українському міноборони заявили, що Україна має усі спроможності "відповідати на ці ризики".

"Якщо Росія блокуватиме рух до українських портів, то Україна намагатиметься так само блокувати рух до російських чорноморських портів. Завдаватимемо у разі необхідності й спроможності ударів симетричних", – зауважив Валентин Гладких.

Усе, щоби росіяни усвідомлювали, що їхня позиція та поведінка не буде безкарна. Для цього, переконаний він, в України є інструменти.

Політолог припускає, що найближчим часом в російських портах, а також, можливо, й інших стратегічних об'єктах можна буде спостерігати "бавовну". Якщо країна-агресорка блокуватиме експорт українського збіжжя, то Україна має зробити усе можливе, аби максимально унеможливити експорт та імпорт усього до Росії.

"Побачимо, яка буде ситуація з торговельним судноплавством у басейні Чорного моря і які держави від того можуть виграти або програти", – сказав Гладких.

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