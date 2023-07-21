Путін вийшов на новий рівень глобального конфлікту, – Юсов

Шантаж Росії про припинення зернової угоди – погроза і виклик не лише для України. Світ має ставитись серйозно до цієї небезпеки.

Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Він наголосив, що держава-терористка неодноразово доводила, що здатна на найстрашніші злочини проти людства, тому не треба недооцінювати продовольчий шантаж Росії.

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"Те, що зараз виробляє злочинний режим Путіна навколо зернової угоди – це певний новий рівень глобального конфлікту. Мовиться вже не про так зване "СВО", де вимогами були "демілітаризація" та "денацифікація", а про продовольчу кризу", – наголосив розвідник.

Хочуть спровокувати голод у світі

Ми маємо справу із режимом, який неодноразово вчиняв масові воєнні злочини, вдавався до терористичних погроз і шантажу: від подій у Бучі, Ірпені, Маріуполі, до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, підриву Каховської ГЕС. Отже, які у нас підстави вважати, що у царині морських перевезень чи продовольства не буде подібної загрози з боку Росії?

"Ось тепер виходить, що це умовне "СВО" оголошує своїм завданням спровокувати голод в Африці, Азії та країнах глобального Півдня. Тепер вони мають за мету зірвати продовольчу програму ООН, тому що левова частка зерна у межах цієї продовольчої програми була саме українською", – мовив Андрій Юсов.

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Якою буде відповідь

Шантаж Росії щодо зернової угоди – виклик не лише для України, це глобальний виклик і для міжнародних структур, і для країн-партнерів. Інструменти для продовження дії зернового коридору існують, але потрібна політична воля не лише України, а й причорноморських держав і, звісно, ООН.

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