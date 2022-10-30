Знову перетворює їжу на зброю у війні, – реакція США та ЄС на вихід Росії з зернової угоди

Росія продовжує шантажувати весь світ продовольчою кризою. Так, на фоні вибухів у Севастопольській бухті, країна-агресорка вирішила вийти з зернових угод з Україною.

У Росії своє рішення спробували виправдати буцімто "терактом", який стався у Севастопольській бухті 29 жовтня. Але це був точно ніякий не теракт, адже вибухи лунали поблизу військових об'єктів, якими, власне, і є судна Чорноморського флоту.

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США та ЄС засудили рішення Росії

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що від імені Сполучених Штатів шкодує, що Росія ухвалила рішення вийти з ініціативи щодо експорту зерна з портів України. Він наголосив, що від продовження її дії залежатиме продовольча безпека у низці країн світу, які борються з бідністю.

Блінкен заговорив мовою цифр. Він зазначив, що упродовж попередніх місяців вдалося вивезти понад 9 мільйонів кубометрів українського продовольства. І це дозволило позитивно вплинути на глобальні ціни на продукцію, знизивши їх.

Ініціатива стала успішною і має продовжуватися. Будь-які дії Росії, спрямовані на зрив цього критично важливого експорту зерна, фактично є заявою, що народи й родини по всьому світу мають платити за їжу більше або голодувати,

– наголосив Блінкен.

Він додав, що Росія своїми діями вкотре перетворює їжу на зброю у війні, яку сама і розв'язала. Рішення про вихід з ініціативи – удар по державах, в яких низький або середній рівень доходу. А ще це точно вплине на продовольчі ціни, погіршивши кризу, яка і без того складна.

Росію закликають повернутися до ініціативи

Блінкен звернувся до влади Росії. Її він закликав відновити свою участь в ініціативі. Зробити все для того, щоб держава дотримувалася озвучених раніше домовленостей. Таким чином люди по всьому світу зможуть продовжувати отримувати ті "переваги, яким посприяла ініціатива".

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель також звернувся до Росії. Він наголосив, що відповідне рішення країни-агресорки загрожує основному шляху експорту зерна та добрив. Того, що надзвичайно необхідне, щоб розв'язати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна проти України. Тож ЄС, підкреслює він, закликає Кремль повернутися до участі в ініціативі.

Нагадаємо, що Росія не просто вирішила покинути ініціативу з розблокування українських портів. Вона ще й видала блискавичну цинічну пропозицію. Мовляв, готова на безоплатній основі постачати зерно до найбідніших країн. Як зазначив глава мінсільгоспу Дмитро Патрушев, у найближчі 4 місяці країна-агресорка готова поставити до 500 тисяч тонн зерна.

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