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Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
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Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку

Згадати все 00:49, сьогодні 601 Читать новость на русском

Кажуть, що той, хто в гуртожитку не жив, справжнього життя не бачив. Наскільки це твердження відповідає дійсності – питання спірне. Але те, що гуртожиток – абсолютно окремий світ (зі своїми правилами, традиціями, побутом і життєвими устоями), сумнівів не викликає.

Якщо в гуртожитках чимось і пахло, то явно не гігієною. Один унітаз на 15-20 студентів. Три умивальники на блок. Дуже часто – відсутність гарячої води, а холодна – за графіком. Ну і незмінні вусаті друзі студентів – таргани.

Ще один незмінний атрибут – ліжко на пружинах. Спати на такому автоматично означало проблеми з хребтом. В особливо розтягнутих випадках студент лягав у ліжко, а опинявся на підлозі. Тож під пружини підкладали щось тверде і рівне.

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У кімнаті на кожного – шафа і тумбочка. У кращих гуртожитках набір доповнювався письмовим столом і стільцями. Але частіше ці атрибути вже докуповували батьки. Та що там казати, часом кімната була в такому жалюгідному стані, що доводилося робити навіть ремонт.

Для молоді, яка щойно відірвалася від маминої спідниці, гуртожиток був справжнім раєм. Ніхто не забороняє оформити кімнату так, як заманеться лише тобі.

Теги: Історія Згадати все
Джерело: 24 Канал
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