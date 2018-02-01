Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Кажуть, що той, хто в гуртожитку не жив, справжнього життя не бачив. Наскільки це твердження відповідає дійсності – питання спірне. Але те, що гуртожиток – абсолютно окремий світ (зі своїми правилами, традиціями, побутом і життєвими устоями), сумнівів не викликає.
Якщо в гуртожитках чимось і пахло, то явно не гігієною. Один унітаз на 15-20 студентів. Три умивальники на блок. Дуже часто – відсутність гарячої води, а холодна – за графіком. Ну і незмінні вусаті друзі студентів – таргани.
Ще один незмінний атрибут – ліжко на пружинах. Спати на такому автоматично означало проблеми з хребтом. В особливо розтягнутих випадках студент лягав у ліжко, а опинявся на підлозі. Тож під пружини підкладали щось тверде і рівне.
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У кімнаті на кожного – шафа і тумбочка. У кращих гуртожитках набір доповнювався письмовим столом і стільцями. Але частіше ці атрибути вже докуповували батьки. Та що там казати, часом кімната була в такому жалюгідному стані, що доводилося робити навіть ремонт.
Для молоді, яка щойно відірвалася від маминої спідниці, гуртожиток був справжнім раєм. Ніхто не забороняє оформити кімнату так, як заманеться лише тобі.
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