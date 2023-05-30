Згадав легендарний мем: Кличко дотепно прокоментував "атаку" на Москву

Віталій Кличко, коментуючи так звану "атаку" дронами на Москву, пригадав легендарний мем. Мовиться про "дивитися у завтрішній день".

Громадяни країни-терористки, які підтримують геноцид, раптом забідкалися через те, що їхній спокій порушили загадкові дрони. Російські пропагандисти вже верещать про "атаку" з боку України. Звичайно, жодних доказів Росія, яка щодня штампує все нові й нові фейки, навести не може.

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Кличко дотепно прокоментував

Журналісти пригадали, що ще напередодні Кличко звертався до Валерія Залужного зі словами, що доки Київ бомблять, Москва спокійно гуляє.

Я можу пожартувати у цьому напрямку. Одне з таких висловлювань Кличка "Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить,

– заявив мер Києва.

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Згодом у своїхх соцмережах Кличко ще й опублікував мем.



Кличко прокоментував "атаку" / Фото з телеграм-каналу мера Києва

"Атака" Москви: головне

Ранок 30 травня у Москві почався вогняно. Місцеві заявили про начебто "атаку" дронами. Вибухи почули у декількох районах столиці країни-терористки. Москвичі запанікували у соцмережах. У місті та області запровадили план "Тайфун". Повідомляють, що уламки навіть влучили у житлові будинки.

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – заявив, що Україну мало хвилює, що там відбувається у Москві. Водночас країні-терористці варто замислитися: "можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання".