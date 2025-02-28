Згадав президента США: Зеленський виклав перший пост після гарячої суперечки з Трампом і Венсом

Візит Зеленського до США 28 лютого завершився дипломатичним скандалом. Український лідер достроково покинув Білий дім. Тепер Зеленський висловився щодо подій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

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Що написав Зеленський про суперечку з Трампом

Цікаво, що в дописі український президент згадав Трампа.

Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього,

– сказано в повідомленні.

Раніше в Офісі Президента так само стримано писали про жорсткі випади Трампа.

Американський президент же усіляко намагається подати українську сторону як занадто емоційну. Так, він сказав, що Зеленський ненавидить Путіна, що погано.

Хоча насправді дуже емоційним є саме Трамп. Наприклад, Трамп почав передражнювати Зеленського, мовляв, той не може говорити "я хочу те, я хочу се".

Суперечка зайняла близько шести хвилин, під час неї Трамп і Венс сильно тиснули на Зеленського. Там було багато обурливих моментів. До прикладу, Трамп не хотів відповідати на питання про гарантії безпеки. А коли Зеленський спитав, чи може дещо сказати, Трамп урвав його, мовляв, ти й так багато наговорив. Насамкінець Трамп назвав Зеленського дурним президентом.