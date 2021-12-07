Жахлива ДТП під Черніговом: стало відомо про стан потерпілих, серед яких є дитина

Усі, хто постраждав у трагічній ДТП в Чернігівській області, перебувають у лікарнях у важкому стані. Серед потерпілих є дитина.

Про стан постраждалих у смертельній аварії поблизу села Брусилів Чернігівського району поінформувала пресслужба Чернігівської облдержадміністрації.

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Інформація про постраждалих у ДТП під Черніговом

Станом на 12:00 7 грудня жертвами аварії та потерпілими стали 20 людей.

Тринадцятеро людей загинули, семеро перебувають у медичних закладах Чернігова,

– йдеться у повідомленні.

В яких закладах травмовані

5 людей – у міській лікарні №2,

1 людина – в обласній лікарні,

1 – в обласній дитячій лікарні.

Усі травмовані перебувають у важкому стані. З повідомлення ОДА зрозуміло, що серед постраждалих є дитина.

Родичів потерпілих, які приїхали чи приїдуть з інших населених пунктів, розмістять у чернігівському готелі "Придеснянський".

До слова, в Чернігівській ОДА створили оперативний штаб, який працює з рідними загиблих та потерпілими.

Смертельна ДТП під Черніговом: що відомо

Вранці 7 грудня маршрутка, яка рухалася із Борзни у Чернігів, зіткнулася з вантажівкою.

Жертвами ДТП стали 13 людей. З них 5, зокрема водій автобуса, – жителі Борзнянської об'єднаної територіальної громади.

За попередньою інформацією, аварію могли спричинити погані погодні умови. Але є питання до стану дорожнього покриття та служб, які повинні обслуговувати дорогу. Окрім цього, триває перевірка технічного стану маршрутного автобуса.

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