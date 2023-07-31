Жахлива трагедія: у Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинула 10-річна дитина та її мати

Росіяни цинічно атакували ракетами багатоповерхівку в Кривому Розі. Стало відомо, що внаслідок обстрілу будинку померла дитина 2013 року народження та її 45-річна мати.

Рятувальники працюють на місці трагедії – наразі вдалося врятувати 4 особи. Рятувальна операція наразі триває.

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Росія вдарила ракетами по багатоповерхівці

Наразі відомо, що після обстрілу Росією багатоповерхівки в Кривому Розі загинуло 4 людини. Двоє чоловіків та одна родина з 2 осіб: 10-річна дівчинка та її 45-річна матір. Також повідомляється про 53 постраждалих. Під завалами можуть перебувати ще люди.

Через удар також поранено 4 дитини. Стан більшості постраждалих внаслідок атаки – задовільний. Двоє перебувають у важкому стані. Внаслідок атаки зруйновано з 4 по 9 поверхи будинку в межах одного під'їзду.

Терористична атака Росії по Кривому Рогу: що відомо

31 липня Росія завдала удару по Кривому Розі. Російські ракети влучили в дев'ятиповерховий будинок – зруйновано 5 поверхів. Під час рятувальної операції будинок обвалився.

Через удар один поверх загорівся – наразі вдалося локалізувати загоряння. На місці працюють рятувальники. Вони повідомляють, що їм вдалося врятувати 3 особи, одна з яких дитина 2013 року. Точна кількість постраждалих буде встановлена згодом.

Також росіяни поцілили по навчальному закладу. Зруйновано з 2 по 4 поверхи, 3 людини постраждало.

Одна з постраждалих жінок розповіла про трагедію. Вона стояла на кухні, хотіла передати покази лічильника газу, аж раптом опинилась у коридорі. Вона усвідомила все лише коли побачила вибиті вікна і двері, а також кров.

Володимир Зеленський відреагував на обстріли Кривого Рогу та Херсона. Він поспівчував постраждалим та заявив, що терор нас не злякає та не зламає.

Олександр Вілкул заявив, що наразі організовано 2 оперативні штаби – перший у 60-й школі, другий – вхід до центрального корпусу КТРА. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу, а саме їжу, воду, розселення, медичну допомогу, плівку, тарпаулін, ОСБ, заяви на матеріальну допомогу.