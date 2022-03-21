Жахливий експеримент, – британський журналіст вважає, що пропаганда зіпсувала 75% росіян

Понад 70% росіян підтримують війну, яку розв'язав Володимир Путін. Вони пережили 20 років гіпнозу та зомбування.

Ситуація, яка відбувається з росіянами, дуже трагічна. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст із Великої Британії Андрій Остальський.

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Телевізор перетворив росіян на ідіотів

За його словами, 75% громадян Росії телевізійний ящик перетворив на ідіотів. Якщо завтра телевізор їм скаже щось інше – їхня думка одразу зміниться

Це жахливий експеримент, якого не знала історія людства. Те, що зробили з цими 75%, увійде в історію,

– наголосив Остальський.

Він порівняв Володимира Путіна із Адольфом Гітлером, який теж намагався поширювати свою пропаганду, однак у нього не було технічних можливостей.

За результатами опитування, приблизно 75% росіян дізнаються новини про війну із телевізора.

"Еліта прекрасно розуміє всю абсурдність дій Путіна, що це загибель Росії. Однак наразі вона не намагається ухвалювати якісь рішення", – додав журналіст.