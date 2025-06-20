Жахливий перелік діагнозів: у Коордштабі розповіли, з якими недугами герої повернулися з полону

20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими. Додому повернулася нова група українських захисників у категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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З якими хворобами повернулися воїни з полону

Усі звільнені 20 червня оборонці України мають поранення або важкі медичні діагнози:

епілепсія,

гіпертонія,

ішемічна хвороба серця,

проблеми із зором,

хвороби опорно-рухового апарату,

грижі,

хронічні хвороби органів травлення.

Окрім того, у багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі,

– додали у Коордштабі.

Там також розповіли, що додому з полону повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Усі вони належать до солдатського та сержантського складу.

Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які були у полоні з 2022 року.