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20 червня, 14:33
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Жахливий перелік діагнозів: у Коордштабі розповіли, з якими недугами герої повернулися з полону

Софія Рожик
Основні тези
  • 20 червня відбувся обмін полоненими, додому повернулися українські захисники з важкими пораненнями та хворобами.
  • Звільнені мають діагнози епілепсії, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, втрату ваги тощо.

20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими. Додому повернулася нова група українських захисників у категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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З якими хворобами повернулися воїни з полону

Усі звільнені 20 червня оборонці України мають поранення або важкі медичні діагнози:

  • епілепсія,
  • гіпертонія,
  • ішемічна хвороба серця,
  • проблеми із зором,
  • хвороби опорно-рухового апарату,
  • грижі,
  • хронічні хвороби органів травлення. 

Окрім того, у багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі,
– додали у Коордштабі.

Там також розповіли, що додому з полону повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Усі вони належать до солдатського та сержантського складу.

Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які були у полоні з 2022 року. 