На жаль, не отримали бажаних результатів, – Подоляк про переговори України та Росії

Завершився другий раунд переговорів України та Росії. Бажаних результатів не вдалося отримати.

Про це повідомив представник української делегації Михайло Подоляк на брифінгу після переговорів, повідомляє 24 канал.

Важливо Відбувся другий тур перемовин Україна – Росія

Другий раунд переговорів закінчено. На жаль, потрібних Україні результатів наразі немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів,

– написав він у твіттері.

За словами Подоляка, єдине, що вдалося – детально обговорити гуманітарний аспект, оскільки багато міст зараз перебуває в оточенні, там критична ситуація з продуктами і медикаментами.

Сторони домовилися продовжити переговори у третьому раунді у "максимально стислі терміни".

Завершився другий раунд переговорів України та Росії: відео

Зазначимо, 1 березня в інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій. Україна на переговорах вимагає від Росії негайного припинення вогню, перемир'я та гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів зі зруйнованих та небезпечних міст і сіл. Натомість країна-окупант постійно висуває ультиматуми, на які українська влада не піде нізащо.

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