На жаль, це теж було, – Путін зізнався, що працював таксистом

Російське пропагандистське телебачення вирішило підготувати великий фільм "Новітня історія". Чи не центральною фігурою у ньому є, звісно, Володимир Путін.

Нараз опублікували тільки трейлер фільму. А проте навіть там Путін встиг зробити кілька цікавих заяв.

Варто прочитати Пік істерії московитів: російська пропаганда добралась до розмови з Байденом

"Неприємно про це говорити"

Володимир Путін нарешті зізнався, що таки працював таксистом у 1990-х. Раніше він на це чомусь не міг наважитися.

У документальному фільмі "Новітня історія", трейлер якого опублікований на російському пропагандистському телеканалі "Россия 24" у ютубі, Путін сказав таке:

Іноді доводилося підробляти й перевезенням. Неприємно про це говорити, але, на жаль, це теж було.

Вочевидь, президент Росії вважає, що робота таксиста – це щось негідне. Щонайменше, щось негідне його кремлівської величності.

І тут доречно нагадати, що у 2018 у фільмі з показовою назвою "Путін" глава Кремля говорив, що тільки думав працювати таксистом (це коли мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак програв губернаторські вибори, а Путін тоді був головою його передвиборчого штабу):

Я навіть думав, що робити, може в таксі підробляти? Я не жартую, куди подітися.

Утім, невідомо, яка з цих заяв президента Росії правдива.

Цікава думка Путін, який був 20 років тому – це зовсім інший Путін, – експосол США в Росії Макфол

Володимир Путін, нагадаємо, часто говорив нісенітниці. Наприклад:

Нахабна стаття Путіна перекручує історичні факти: передивіться це відео