Всі знають, що Путін є вбивцею, – "слуга" Беленюк погодився з Байденом

Український спортсмен та політик Жан Беленюк висловився про заяву американського президента щодо Володимира Путіна. Раніше той заявив, що очільник Кремля є вбивцею.

"Слуга народу" підкреслив, що погоджується з відповідним висловлюванням Байдена. Мовляв, про те, що Путін – вбивця, знають усі.

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Усі в Україні точно знають, що він вбивця. Що він вбиває, що його політика вбиває молодих хлопців як з одного, так і з іншого боку. Не лише в Україні,

– наголосив Беленюк.

Раніше нардеп запевнив, що боровся би з російським президентом "цілими днями". Зокрема – якби його дії вплинули на ситуацію в Україні.

Байден назвав Путіна вбивцею: що про це відомо