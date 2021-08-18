Всі знають, що Путін є вбивцею, – "слуга" Беленюк погодився з Байденом

18 серпня 2021 , 09:45
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Джерело:

БАЦМАН

Український спортсмен та політик Жан Беленюк висловився про заяву американського президента щодо Володимира Путіна. Раніше той заявив, що очільник Кремля є вбивцею.

"Слуга народу" підкреслив, що погоджується з відповідним висловлюванням Байдена. Мовляв, про те, що Путін – вбивця, знають усі. 

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Усі в Україні точно знають, що він вбивця. Що він вбиває, що його політика вбиває молодих хлопців як з одного, так і з іншого боку. Не лише в Україні, 
– наголосив Беленюк.

Раніше нардеп запевнив, що боровся би з російським президентом "цілими днями". Зокрема –  якби його дії вплинули на ситуацію в Україні.

Байден назвав Путіна вбивцею: що про це відомо

  • У березні в одному з інтерв'ю на американському телебаченні Байдена запитали, чи вважає він російського президента вбивцею. Той відповів ствердно.
  • Згодом Путін відреагував на такі слова президента США. Він пригадав дитячу приказку – мовляв, "хто як обзивається, той так і називається".
  • Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що повністю підтримує позицію американського лідера. Адже за 7 років російської агресії в Україні загинули понад 10 тисяч людей.
  • Висловлювання Байдена знайшли підтримку й серед іноземних політиків. Литовський президент Гітанас Наусєда, наприклад, також вважає, що Путіна можна назвати вбивцею.
  • Натомість канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо наголосив, що очільник Кремля відповідальний за жахливі речі. "Путін не є ні опорою, ні другом", – зазначив політик. 
Автор: Ірина Буртик