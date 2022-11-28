Жданов пояснив, який запас ракет залишився у Росії: цифри насторожують

Не варто рахувати російські ракети – їх там ще дуже і дуже багато. Порахувати і сказати їх точну кількість не може: ані українська розвідка, ані розвідка НАТО.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що, у росіян вже все перемішалось – запаси Радянського союзу і те, що випускала сама Росія.

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Щодалі, то більше ми переконуємось у тому, що російський ВПК працює над виготовленням ракет і працюють вони в три зміни. Але все ж та кількість не "закриває" всі потреби армії ворога.

Жданов оцінив ракетний потенціал росіян: дивіться відео

Різниця між постачанням та використанням ракет постійно росте, а отже рівень насиченості ракетами у росіян – близький до мінімуму,

– каже Жданов.

Саме тому, за його словами, ми спостерігаємо меншу кількість ракетних ударів, рідше відбуваються й щоденні ракетні обстріли.

Масована ракетна атака Росії може повторитися

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.

Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.

Любі українці! Закликаємо вас дбати про власну безпеку та ні в якому разі не ігнорувати сигнали повтряної тривоги. Це справі може врятувати життя, тому зробіть запаси води, зарядіть гаджети та повербанки. Будьте готовими та в безпеці.