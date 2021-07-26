Найгірший день для Путіна, – Жданов пояснив загострення на Донбасі
Джерело:24 канал
На Сході України відбувається етап чергового загострення. Російські бойовики потужно обстріляли позиції наших військових.
Є кілька пояснень ескалації на Донбасі. Про це в ефірі на 24 каналі пояснив військовий експерт Олег Жданов.
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Жданов: Обстріли можуть бути прикриттям
За його словами, росіяни знімають війська із Західного воєнного округу, а обстріли можуть бути прикриттям.
Також (може бути пов'язаним – 24 канал) із наближенням 30-річчя незалежності України, що для президента Росії, мабуть, найгірший день у житті,
– наголосив Жданов.
Скоріш за все, загострення пов'язане із підготовкою Росії до участі у навчаннях "Захід-2021". Російські бойовики проводять перегрупування військ.Нагадаємо! Збройні сили Білорусі та Росії планують провести спільні військові навчання "Захід-2021" вже у вересні. Це становить загрозу для України.
"Я так думаю, що відбувається активна ротація військ. Батальйонні і тактичні групи змінюють одна одну на позиціях вздовж лінії розмежування", – відзначив військовий експерт.
До речі, раніше Жданов вже прогнозував, що загострення на Донбасі може відбутись перед Днем Незалежності України.
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Загострення на Сході України: що відомо
- Внаслідок потужного обстрілу з боку бойовиків на Донбасі 7 українських військових отримали поранення. Один з них – у важкому стані.
- З початку 26 липня бойовики вже тричі відкривали вогонь по українських позиціях.
- Минулої доби, 25 липня, окупанти 11 разів гатили по наших позиціях. Один український військовий дістав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.