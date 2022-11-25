ЗСУ готові зустріти білоруську армію, – Жданов прокоментував останні заяви Лукашенка

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заговорив про те, що якщо Росія програє, то всі загинуть під уламками ОДКБ, а разом із тим – "все в руках України і Україна має зупинитися, щоб не бути знищеною".

Це військовий експерт Олег Жданов прокоментував у своєму стрімі, повідомляє 24 канал. За його словами, що Лукашенко "співає" ту пісню, яку йому написали, адже хто платить, той і замовляє музику.

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Як додав Жданов, зрозуміло, що Білорусь сьогодні існує виключно на гроші Росії, і саме держзамовлення на ремонт та відновлення техніки і озброєнь з боку Росії підтримує на плаву економіку Білорусі.

Перспективи нападу з Білорусі

Військовий експерт зауважив, що українська розвідка має дані про готовність до війни до 25 тисяч військовослужбовців з лав збройних сил Білорусі.

Мене завжди цікавить – а як же життя, а як здоров'я, а як же майбутнє? Невже ви не надивилися за 9 місяців, яких втрат зазнала російська армія?

– підкреслив Жданов.

Він додав, що станом на сьогодні російська армія висить на волосині від втрати здатності оборонятися, попри те, що вони ще намагаються зібрати якісь резерви та підготуватися до наступальної операції.

Зважаючи на це, виникає питання – невже солдати білоруської армії готові сьогодні ризикнути своїм життям, не маючи взагалі ніякого бойового досвіду, бачачи війну тільки збоку і знаючи про те, що відбувається на полі бою, лише з розповідей російських солдатів, з відеороликів в інтернеті та того, що вони бачать самі? Мова йде про розгромлену російську техніку, яка приходить до них на ремонт і з якої вони вимивають кров російських солдатів.

"І вони все одно висловлюють готовність воювати. Ну, добре, готові – давайте, ми теж готові до того, щоб вас зустріти", – підсумував Жданов.

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