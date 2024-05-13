Така ідея лунає не вперше: чи буде НАТО збивати повітряні цілі над Україною
У Німеччині пролунала пропозиція, щоб Альянс допомагав Україні збивати російські дрони та ракети. Така ідея вже не вперше звучить, але її ніяк не реалізують.
Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауваживши, що така пропозиція лунала ще, коли уламки ракети впали в польському Пшеводуві у листопаді 2022 року.
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Згодом таке звучало і з боку високопосадовців від уряду Дональда Туска. Так чи інакше ця тема час від часу виникає в інформаційному просторі.
Ми бачили, що лунали такі пропозиції та обговорення. Але досі нічого подібного не втілили. Фактично все залишилося на рівні обміну думками, а не на практичному втіленні. Ідея була б слушною. Бо насамперед загроза йде для всього регіону. Але навряд чи ми її найближчим часом побачимо,
– вважає Желіховський.
Чому знову заговорили за цю ідею
Як наголосив Желіховський, цього разу з цією ідеєю виступили німецькі політики. Усе це виглядає, як певні спекуляції на тлі виборів до Європарламенту, які відбудуться в червні. Певні політики хочуть туди пройти, тому й почали працювати з цією темою.
У ЄС є схожі інші пропозиції. От Польща. Туск пропонує посилити оборону на кордоні з Білоруссю, будуючи там нові загороджувальні споруди. Це також варто сприймати крізь призму виборів до Європарламенту. Раніше це робив уряд Моравецького. Бачимо, що тут є певна спроба грати на полі опонентів,
– сказав Желіховський.
Збиття російських ракет: коротко
- У німецькому Бундестазі запропонували, аби системи ППО НАТО допомагали Україні відбивати російські атаки. Як варіант, можна було б, аби ЗРК з Польщі та Румунії захистили небо над західними областями України. Таку думку поділяють представники Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та "Зелених".
- Ексміністр національної оборони Польщі, експерт з безпекових питань Януш Онишкевич вважає, що цей процес реально налагодити. Але Польщі потрібно буде мати повну обізнаність щодо ситуації в українському повітряному просторі.
- Цікаво, що свого часу Сполучені Штати збивали повітряні цілі, які Іран запустив до Ізраїлю.