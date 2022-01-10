У Женеві завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки": перші підсумки

У Женеві 10 січня завершилися переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі понад 7 годин. Після перемовин Москва заявила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Відбувались перемовини на території постійного представництва США при ООН. Вони завершились о 16:32 за місцевим часом. Про це журналістці Дженіфер Ханслер розповів представник Держдепу США.

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Перші заяви

Заступник глави російського МЗС Сергій Рябков після перемовин заявив, що США серйозно підійшли до "гарантій безпеки". Про це пишуть російські ЗМІ. Він переконує, що є база для досягнення домовленостей із США та НАТО щодо" гарантій безпеки". Рябков вважає, що пошук балансу інтересів можливий.

Крім того, за словами чиновника, мовляв, "ніяких намірів напасти на Україну у Росії нема і бути не може".

Натомість заступниця держсекретаря США Уенді Шерман наголосила, що США не дозволять нікому закрити двері до НАТО для будь-якої країни. Вона зауважила, що Вашингтон ухвалить фінансові санкції щодо ключових російських інститутів, якщо Кремль вирішить напасти на Україну.

Росія й США намагаються зрозуміти один одного

Шерман сказала, що Росія та Штати наразі не готові до обговорення конкретних домовленостей у сфері безпеки. Поки сторони намагаються краще один одного зрозуміти.

Нові перемовини

США запропонували Росії провести двосторонні консультації найближчим часом. Вони стосуватимуться стратегічної та тактичної зброї, розміщення ракет у Європі та масштабів навчань.

Раніше у НАТО висловлювали незадоволення

Зауважимо, перед цим у НАТО зазначали, що незадоволені вимогами Росії. Заступник генсека НАТО Мірча Джоане казав, що подані Москвою пропозиції охоплюють положення, що суперечать фундаментальним принципам та цінностям Альянсу.

"Гарантії безпеки" для Росії: що треба знати

Росія вимагає від НАТО так званих "гарантій безпеки". У Кремлі хочуть, щоб Альянс не розширювався на Схід, тобто фактично – аби не надавав членство Україні.

Стосовно цих вимог США та Росія проводять перемовини. До слова, у них не брали участі президенти Джо Байден і Володимир Путін.

Після прямих переговорів країн 12 січня відбудеться засідання Ради НАТО – Росія. Потім – формат Росія – ОБСЄ.

До теми – Переговори у Женеві: США схилятимуть Росію до миру:

Текст поста Дженіфер Ханслер:

Тільки: переговори між офіційними особами США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомляє речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід.