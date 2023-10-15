Накрив тілом гранату, рятуючи кохану: історія хлопця, який героїчно загинув через напад ХАМАС

Терористи ХАМАС під час свого нападу вбивали цивільних ізраїльтян. 7 жовтня 22-річний хлопець загинув під час атаки бойовиків, захищаючи свою дівчину.

У 2018 році Нета Епштейн був одним з організаторів акції протесту молоді прикордонних із Газою районів. Його історію розповів журналіст Матан Цурі.

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Хлопець накрив тілом гранату

У 2018 році 17-річний Нета став одним з організаторів ходи молоді з населених пунктів, що розташовані на кордоні з Газою, до Єрусалима.

В акції протесту взяли участь тисячі людей, які прийшли до кнесету, щоб вимагати від депутатів гарантування безпеки жителів регіону, що перебуває на лінії вогню. Тоді Епштейн навчався у випускному класі в школі "Шаар ха-Негев".

Нас підтримала молодь з усієї країни. Це зайвий раз свідчить про те, наскільки люди з усієї країни розуміють наші проблеми й що нам є на кого покластися,

– розповів він тоді в інтерв'ю "Єдіот ахронот".

Минулої суботи, 7 жовтня, Епштейн загинув під час нападу терористів на селища на кордоні з Сектором Гази. Бойовики увірвалися в будинок, де жив хлопець разом зі своєю дівчиною Ірен Шавіт.

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"Ми перебували на зв'язку від самого початку нападу. Терористи увірвалися на територію кібуцу і кинули гранату в кімнату, де перебували Нета та Ірен. І тоді мій син просто кинувся на гранату і накрив її своїм тілом, рятуючи кохану. І він врятував її. Ірен залишилася в живих, а Нета загинув як справжній герой", – розповіла мати Нети Аелет Епштейн.

Зоар Шпак із Кфар-Аза, який супроводжував ходу молоді до кнесету 2018 року, також прокоментував загибель хлопця.

"Ця молодь просила лише одного: "Дайте нам дорослішати в тиші". Але вони не мали на увазі тишу, в якій їм так і не судилося стати дорослими – і вони залишилися молодими назавжди. Пробач нам, Нето. Ми вірили в негласний договір, підписаний між громадянами країни та її керівництвом, і вважали, що в разі потреби нас зможуть захистити. Прости нас, що ми помилялися", – зазначив Шпак.