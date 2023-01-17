Жертв може бути більше ніж 50, – Філатов про удар по Дніпру

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру 14 січня 2023 року. І хоч офіційно розбирання завалів багатоповерхівки завершили, кількість жертв може зрости.

На цьому наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, жертв внаслідок ракетної атаки по місту 14 січня може бути понад 50.

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Обшукують кожен сантиметр

Про це Борис Філатов розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову. За словами міського голови, шанси знайти когось під завалами близькі до нуля. Причиною цього є холод уночі, а також горіння ракетного палива.

"На цей час 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", – заявив Філатов.

Міський голова зазначив, що у планах рятувальників – обстеження даху будинку. Вони припускають, що від вибухової хвилі туди могло викинути тіла.

Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+,

– додав він.

Зеленський закликав встановити усіх причетних

На цьому глава держави наголосив під час наради, яка стосувалася ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Він зазначив, що наразі тривають слідчі дії. Їхня мета – з'ясувати всі обставини, а також встановити всіх причетних до теракту, який скоїла Росія.

Ми обов'язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього й інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності,

– наголосив Зеленський.

Понад 400 людей – без даху над головою

На цьому наголосив заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він зазначив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано 236 квартир. Відомо, що понад 400 мирних мешканців залишилися без житла.

Тимошенко зазначив, що місто й область вже облаштували місця, де можуть тимчасово мешкати постраждалі. Крім того, місцева влада планує виплатити матеріальну допомогу сім'ям тих, хто загинув внаслідок теракту. Також кошти отримають ті, чиє житло частково або повністю зруйноване.

Зараз у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі "єдиного вікна". Жителі постраждалого будинку зможуть в одному місці оформити всі необхідні документи й отримати допомогу,

– наголосив Тимошенко.

45 людей загинуло