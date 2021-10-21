Жертви та десятки постраждалих: у Китаї вибухнув ресторан – моторошне відео

У китайському місті Шеньян вибухнув ресторан. Унаслідок цього 3 людей загинули, а ще понад 30 осіб отримали поранення.

До порятунку постраждалих залучили понад 100 рятувальників та пожежників. На місці трагедії працюють правоохоронці.

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Причини вибуху встановлюють

Потужний вибух вщент зруйнував триповерховий ресторан. очевидцям вдалося зафільмувати момент вибуху та його наслідки.

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Усіх постраждалих госпіталізували. Правоохоронці, які прибули на місце, де ще зранку був ресторан, намагаються встановити причину вибуху. Біля ресторану днями газова служба проводила ремонтні роботи. Слідчі встановлюють, чи пов'язано це якось із трагедією.

Компанія, яка проводила ремонт направила своїх працівників для співпраці зі слідством. Пізніше обіцяють зробити офіційну заяву за результатами розслідування.

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