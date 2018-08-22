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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жетони в чорних стрічках і кортеж патрульних машин: у Харкові попрощалися із загиблим патрульним

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Тисяча правоохоронців, жетони в чорних стрічках і кортеж із патрульних машин – так у Харкові прощалися з Дмитром Кірієнком — інспектором, якого 20 серпня вбив нападник на харківську мерію.

Чоловіка провели в останню путь у День вшанування пам'яті поліцейських, загиблих при виконанні.

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У харківському Будинку офіцерів приспущені прапори. Майже тисяча правоохоронців вишикувалися попрощатися з Дмитром Кірієнком. Старшого лейтенанта називають не інакше як "бойовий офіцер".

​Тисячі правоохоронців попрощалися з загиблим патрульним
Тисячі правоохоронців попрощалися з загиблим патрульним

Чоловік загинув 20 серпня. Саме тоді на мерію напав озброєний чоловік, який був напідпитку. Як з'ясувалося згодом, Він обрав випадкову мішень для стрільби, підстреливши охоронця. Рятуючи пораненого, під час перемовин зі стрілком, правоохоронець отримав кулю.

Те, що Дмитро проводив перемовини, правильно, оскільки він бачив, що в будівлі знаходиться поранений чоловік, якому необхідно було надати допомогу або якось його звідти забрати. Наша служба на тому і пов'язана, що необхідно з людьми розмовляти, потрібно вийти на контакт із ним, щоб він здався, поклав зброю,
– розповів командир загиблого патрульного Олександр Колісник.

Олександр Колісник останній місяць був напарником вбитого. Не був поруч тільки в ніч на понеділок. Їхні зміни не співпали. Але згадує, скільки справ розкрили разом. Наприклад, за 2 тижні до смерті Дмитро затримав серйозного злочинця в Жихарі, який скоїв вбивство, зґвалтував жінку та наніс тілесні ушкодження другій жінці.

У 29-річного Дмитра лишилися мати та дружина з дворічною донькою. Разом із сім'єю попрощатися з інспектором прийшли і десятки друзів. Згадують, щойно почали набір на патрульних – Дмитро одразу пішов до їхніх лав. Іспити склав з першого разу. У нього було три вищі освіти і віра у зміни.

Йому дуже хотілося справедливості. Він вірив у світле майбутнє, був зразковим сім'янином. Я, його кума, довірила йому хрестити свою дитину,
– сказала родичка загиблого патрульного Оксана.

Зараз дії інспектора розслідує комісія. Попередньо, він зробив усе правильно. адже під час підготовки усіх патрульних вчать перемовинам із злочинцями.

Після загибелі 29-річного чоловіка керівництво Нацполіції анонсувало появу посилених патрулів, які виїжджатимуть на виклик про тяжкі злочини та будуть мати при собі автоматичну зброю. Вони з'являться в усіх великих містах України.

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Інспектора Дмитра Кірієнка поховають у селі Омельчeнки Зміївського району. В останню путь його провели кортежем патрульних машин, а до мерії на місце загибелі чоловіка містяни продовжують нести квіти.

Теги: Новини України Поліція Втрати Новини Харкова Жертви Стрілянина поблизу мерії Харкова
Джерело: 24 канал
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