Про презентацію жіночого поховального вбрання повідомили 28 серпня. Кажуть, що в агентстві люди по-іншому бачать смерть жінки. Вони вважають, що вона має бути гарною і стильною.

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Гарною треба бути завжди

На фото видно, як кілька молодих дівчат, заплющивши очі та склавши руки, лежать у труні. Таким чином вони позують, оскільки презентують жіночий одяг для поховання.

У Дніпрі ритуальне агентство представило колекцію жіночого одягу для поховання / Фото з телеграму "Дніпро Обласний"

У ритуальному агентстві вважають, що жінку треба ховати в сукні з покритою головою. Там презентували плаття в різних кольорах: у золотому, червоному, синьому, чорному та інших. Для повнішого образу одній із моделей поклали в труну квіти.

Текст публікації з телеграму "Дніпро Обласний":

Смерть моді не завадить: у Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста.

Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну.