Подробиці інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на повідомлення Вінницької обласної прокуратури.
Як жінка поранила дитину?
За даними слідства, підозрювана тимчасово проживала у своєї знайомої, яка мала двох дітей віком 11 та 12 років. Того дня, їхня матір була на роботі.
Водночас підозрювана пиячила просто на очах у дітей. Старша дівчинка зробила їй зауваження стосовно випивки, на що жінка відреагувала ударом.
Вона схопила кухонний ніж та поцілила дитині в голову. Внаслідок цього вона отримала поранення лобної ділянки голови та контузію правого ока.
Втім, навіть попри травму, дівчинка змогла зателефонувати матері, яка й викликала медиків та правоохоронців.
На Вінниччині жінка ножем вдарила дитину / Фото прокуратури
Поліціянти затримали жінку. Наразі готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно Вінниччину сколихнула ще одна трагічна новина. Там 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від виснаження та голоду. За версією слідства, його смерть стала наслідком неналежного виконання матір'ю батьківських обов'язків у поєднанні з бездіяльністю відповідних служб.
