Подробиці інциденту розповідає 24 Канал із посиланням на повідомлення Вінницької обласної прокуратури.

Як жінка поранила дитину?

За даними слідства, підозрювана тимчасово проживала у своєї знайомої, яка мала двох дітей віком 11 та 12 років. Того дня, їхня матір була на роботі.

Водночас підозрювана пиячила просто на очах у дітей. Старша дівчинка зробила їй зауваження стосовно випивки, на що жінка відреагувала ударом.

Вона схопила кухонний ніж та поцілила дитині в голову. Внаслідок цього вона отримала поранення лобної ділянки голови та контузію правого ока.

Втім, навіть попри травму, дівчинка змогла зателефонувати матері, яка й викликала медиків та правоохоронців.



На Вінниччині жінка ножем вдарила дитину / Фото прокуратури

Поліціянти затримали жінку. Наразі готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

