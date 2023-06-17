Чекає на сміх дітей та перемогу: зворушлива історія єдиної мешканки зруйнованої Дементіївки

Від Дементіївки Дергачівської громади Харківської області до російського кордону відстань – 10 кілометрів. Тому село повністю зруйноване. Однак попри це там живе єдина мешканка.

Віра Чернуха, якій 76 років, вирішила залишитись на своїй землі і біля своєї, нехай і розбитої домівки. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Робота рятує

Пані Віра має люблячу родину, онуків в Харкові, проте не хоче до них переїжджати. Хоча життя її у Дементіївці дуже важке. Дім, який вона будувала разом зі своїм чоловіком, повністю розбитий.

Жінка весь день проводить на городі та ладить разом з родиною флігель, який залишився не повністю розбитим. Ця робота дозволяє її рятуватись морально та емоційно.

На городі у Віри дуже багато вирв. Вона навіть знаходить там певну зброю.

"Сяду, поплачу і знову іду робити. Цілий тиждень льох розбирала, тому що був завалений. На городі огірки посадила, картоплю. А ями які на городі. Одну зарили", – розповіла жінка.

Жінка залишилась жити сама в зруйнованому селі у Харківській області: дивіться відео

"Мені не страшно"

Село Дементіївка перебувало під окупацією, і пані Віра відчула на собі всі її жахи – вона була поранена, коли потрапила під обстріл. Її непритомну вивезли на територію Росії, але родина розшукала жінку і забрала її до Харкова.

А коли Віра пройшла реабілітацію після поранення, то повернулася у село і зараз живе тут з кицькою.

Ось кицька прибилась. Так я з нею розмовляю. Зараз тихо, а вночі по 3 – 4 рази чутно вибухи – з Золочева (Харківська область – 24 Канал), з Бєлгорода. Але нічого. Мені не страшно. А чого боятись? Росіяни ж не вбили,

– розповідає Віра Чернуха.

Віра дуже чекає, щоб у Дементіївці почали ремонтувати комунікації, але поки що ремонтні роботи тривають на підступах до села, тому що воно розташоване у доволі віддаленому місці.

Пані Віра зізнається, що чекає двох речей: щоб знову в Дементіївці були люди, щоб у селі лунав дитячий сміх і щоб війна нарешті скінчилась нашою перемогою. І щоб всі ті, хто нас зараз боронить, повернулися додому.

Обстріли в Харківській області тривають

Ворог 17 червня обстріляв село Гур'їв Козачок. Було пряме влучання із ПТРК "Корнет" в автівку, в якій перебувало двоє волонтерів – 42-річний чоловік та 53-річна жінка зі смт Золочів. На жаль, вони загинули.

Раніше, 13 червня, окупанти атакували Харків "Шахедами". Внаслідок влучання пошкоджено фасад будівлі у Київському районі, а також загорівся склад в Салтівському районі.

10 ворожих безпілотників 12 червня атакували Богодухівський та Куп'янський райони на Харківщині. Є жертви: 29-річний чоловік загинув, а 39-річний отримав поранення.

Дементіївка одне з п'яти сіл у Дергачівській громаді Харківській області, які мають дуже великі руйнування і в них майже не залишилось людей.