Жінка очільника Держпродспоживслужби є власником восьми компаній, — Устінова

Екс-головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана після реформи було підвищено, і тепер він займається не тільки санепідслужбою, а керує об’єднаною Держпродспоживслужбою Києва, а його жінка веде декілька успішних бізнесів.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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Устінова зазначила, що працюючи понад 18 років акушер-гінекологом, дружина київського санепідемлікаря Яна Рубан встигає все: і лікарською практикою займатися, і вести дуже успішний бізнес, судячи зі статків сім’ї. На її рахунку вісім компаній.

"В основному компанії займаються екобезпекою, прибиранням та утилізацією відходів, дотримання правил за якими якраз раніше контролювала санепідемстанція, а тепер нова "реформована" Держпродспоживслужба", – розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції".

Олександра Устінова повідомила, що у співвласниках деяких компаній є родичі колег чоловіка. Так, наприклад, дружина Рубана ще рік тому володіла компанією "Архітек 2006" разом з сином колишньої заступниці Рубана Подковиріним Владиславом. А мати Подковиріна все життя працює на держслужбі та тривалий час перебуває під керівництвом Рубана під час роботи в санепідемслужбі. У 2015 році вона була його заступницею, а потім перейшла за Рубаном в "реформовану" службу та займалася там наглядом за дотриманням санітарного законодавства.

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 14 травня 2018.