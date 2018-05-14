13:51
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Жінка очільника Держпродспоживслужби є власником восьми компаній, — Устінова

326
Олег Рубан
Олег Рубан / kievvlast.com.ua

Екс-головного санітарного лікаря Києва Олега Рубана після реформи було підвищено, і тепер він займається не тільки санепідслужбою, а керує об’єднаною Держпродспоживслужбою Києва, а його жінка веде декілька успішних бізнесів.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

Читайте також: У Вінниці затримано екс-керівника одного з підприємств "Укрзалізниці"

Устінова зазначила, що працюючи понад 18 років акушер-гінекологом, дружина київського санепідемлікаря Яна Рубан встигає все: і лікарською практикою займатися, і вести дуже успішний бізнес, судячи зі статків сім’ї. На її рахунку вісім компаній.

"В основному компанії займаються екобезпекою, прибиранням та утилізацією відходів, дотримання правил за якими якраз раніше контролювала санепідемстанція, а тепер нова "реформована" Держпродспоживслужба", – розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції".

Олександра Устінова повідомила, що у співвласниках деяких компаній є родичі колег чоловіка. Так, наприклад, дружина Рубана ще рік тому володіла компанією "Архітек 2006" разом з сином колишньої заступниці Рубана Подковиріним Владиславом. А мати Подковиріна все життя працює на держслужбі та тривалий час перебуває під керівництвом Рубана під час роботи в санепідемслужбі. У 2015 році вона була його заступницею, а потім перейшла за Рубаном в "реформовану" службу та займалася там наглядом за дотриманням санітарного законодавства.

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 14 травня 2018.

 

Теги: Новини України Медицина Гроші Бізнес Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 187
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 792
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1489
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4485
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3734
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук