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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Жінка порвала бюлетень та намагалась його з'їсти на дільниці у Львові: відео

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      У Львові жінка засинула на дільниці, а потім намагалась з'їсти свій бюлетень
      У Львові жінка засинула на дільниці, а потім намагалась з'їсти свій бюлетень / Ілюстративне фото zaxid.net

      У Львові 94-річна жінка прийшла на дільницю майже відразу після відкриття, хоча повинна була голосувати вдома. Проте навіть там кидати свій бюлетень в скриньку вона не захотіла.

      Курйозний випадок стався на дільниці №461982, про це повідомляє львівське представництво Комітету виборців України.

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      Пояснень членів ДВК жінка не слухала – зі скандалом вимагала проголосувати на дільниці. Після тривалих суперечок виборча комісія за згоди присутніх спостерігачів проголосувала та вирішила надати їй таке право.

      Після видачі бюлетенів та їх заповнення жінка не захотіла вкинути бюлетені у переносну скриньку, а лише у стаціонарні скриньки, які члени виборчої комісії були змушені захищати,
      – повідомляють у КВУ.

      Про ситуацію повідомили дітей 94-річної жінки. Однак допоки вони їхали на дільницю, громадянка заснула. Після приїзду дітей скандал продовжився – тривав сумарно майже 4 години.

      "Завершальний акорд обурення 94-річної жінки проявився в тому, що вона почала рвати та їсти свої бюлетені. Врятовані залишки бюлетенів були складені в окремий пакет та будуть ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані", – мовиться у повідомленні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Курйозні новини Новини Львова День виборів
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