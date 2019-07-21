Жінка порвала бюлетень та намагалась його з'їсти на дільниці у Львові: відео

У Львові 94-річна жінка прийшла на дільницю майже відразу після відкриття, хоча повинна була голосувати вдома. Проте навіть там кидати свій бюлетень в скриньку вона не захотіла.

Курйозний випадок стався на дільниці №461982, про це повідомляє львівське представництво Комітету виборців України.

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Пояснень членів ДВК жінка не слухала – зі скандалом вимагала проголосувати на дільниці. Після тривалих суперечок виборча комісія за згоди присутніх спостерігачів проголосувала та вирішила надати їй таке право.

Після видачі бюлетенів та їх заповнення жінка не захотіла вкинути бюлетені у переносну скриньку, а лише у стаціонарні скриньки, які члени виборчої комісії були змушені захищати,

– повідомляють у КВУ.

Про ситуацію повідомили дітей 94-річної жінки. Однак допоки вони їхали на дільницю, громадянка заснула. Після приїзду дітей скандал продовжився – тривав сумарно майже 4 години.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 липня 2019 р.

"Завершальний акорд обурення 94-річної жінки проявився в тому, що вона почала рвати та їсти свої бюлетені. Врятовані залишки бюлетенів були складені в окремий пакет та будуть ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані", – мовиться у повідомленні.