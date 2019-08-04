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      Жінка врятувалась від пуми завдяки пісні Metallica в Канаді: відео

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      Ді Галлант і її собака Мерфі, які врятувались від пуми в Канаді
      Ді Галлант і її собака Мерфі, які врятувались від пуми в Канаді / Edition.cnn.com

      45-річна канадійка Ді Галлант розповіла, що змогла відлякати від себе хижу пуму піснею гурту Metallica. Вона пішла в похід у місті Дункан разом зі своїм собакою Мерфі. Жінка каже, що була лише за кілька кілометрів від лісу, коли раптом зрозуміла, що їх із собакою переслідувала пума.

      Спершу Галлант була заінтригована, адже ніколи раніше не бачила пуму так близько. Але потім жінка зрозуміла, що тварина наближається до неї. Мандрівниця закричала, і пума припинила рухатися, але не відступила, повідомляє CNN.

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      Галант намагався махати руками і кричати на хижу кішку, кажучи щось на зразок "погане кошеня!" і "забирайся звідси!", але пума була нерухомою. Тоді жінка увімкнула на телефоні найгучніший гурт, який тільки знайшла: Metallica, а саме пісню Don't Tread On Me ("Не наступай на мене").

      Після цього пума втекла, не оцінивши важкі ударні і вокал Джеймса Гетфілда.

      Жінка розповіла, що все сталось швидко, хвилин за 5, і вона не встигла злякатися. Галант залишила пісню на повторі до кінця свого походу.

      Я безумовно впевнена, що Metallica врятувала мій день там,
      – переконана канадійка.

      Дивіться відео зустрічі пуми з мандрівницею в Канаді:

      Слухайте пісню Metallica - Don't Tread On Me, яка відлякала пуму в Канаді:

       

      blog_ava
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      Теги: Музика Світ тварин Канада Metallica
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