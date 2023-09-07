Чи планують в Україні розширювати перелік спеціальностей військовозобов'язаних жінок

З 1 жовтня 2023 року жінки, котрі мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні ставати на військовий облік. Вони отримують статус військовозобов'язаних, що обмежує їх можливості виїжджати за кордон.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський розповів, що буде з переліком спеціальностей військовозобов'язаних жінок. У коментарі він пояснив, чи планують його розширювати.

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Що буде з переліком спеціальностей

Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, наразі не планується,

– зазначив Веніславський.

Він, власне, нагадав про внесені зміни до 1 статті Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони передбачають, що на військовий облік мають стати жінки, у котрих медична та фармацевтична освіта.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд – тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає – тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", – пояснив він.

Веніславський додав, що інші жінки, в яких військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, теж з 1 жовтня можуть ставати на військовий облік. Але можуть робити це добровільно.

У Міноборони анонсували важливі зміни

Новий міністр оборони України Рустем Умєров 7 вересня виступав на засіданні Верховної Ради. Він підкреслив, що абревіатура "ВЛК" у її нинішньому вигляді має піти в небуття. Натомість він хоче цифровізувати всі можливі процеси, які б мінімізували ризики корупції всередині країни.

Усе, що можна, маємо оцифрувати. Інформація про воїна має бути в діджиталі: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових,

– сказав він.

Крім того, Умєров прагне впровадити також єдиний реєстр призовників. За його словами, це сприятиме мінімізації неправомірної вигоди у військовій сфері.