Жінки зі сталі: рідні захисників Маріуполя оголосили про створення Ради

Рідні захисників Маріуполя створили спеціальну Раду дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі". Вони працюватимуть над тим, щоб якнайшвидше повернути військових додому.

Про це на спеціальному брифінгу розповіла дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька. Рада буде своєрідним майданчиком між рідними та владою, який "триматиме на пульсі" питання звільнення українських військових з полону та дотримання усіх Женевських конвенцій.

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Сьогодні оголошуємо про створення Ради дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі". Ця рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей, – наголосила Наталія Зарицька.

Можуть долучитися не лише рідні захисників Маріуполя

За словами пані Зарицької, зараз є серйозний брак в комунікації між людьми, чиї рідні потрапили в полон, та офіційною владою. Вони намагаються вирішити цю проблему. До Ради можуть долучитися не лише рідні усіх українських військових, але й будь-які небайдужі.

Організація триматиме на контролі питання звільнення не лише захисників з "Азовсталі". Але й усіх українських військових.

Маріуполь та проблема "Азовсталі" лише проявила великий шар проблем, який у нас є. Деякі люди вже 9 років перебувають в полоні; є люди, яких вже роками вишукують; а є й ті, хто роками сидить в російських в’язницях. Тому ми й створили Раду дружин і матерів усіх захисників України, – наголошує Наталія Зарицька.

Особливо приємно, що люди готові приєднатися до цієї ініціативи. Лише від сьогодні до обіду пані Наталія отримала вже 48 дзвінків з проханням долучитися до організації.

Вона переконана, що вже згодом Рада налічуватиме понад тисячу родин. За її словами, критична маса людей, які готові об’єднуватися щодо цієї проблеми, є в кожній області України.

Додамо, російські військові продовжують гинути на "Азовсталі". Один із окупантів підірвався під час розміновування території заводу. Раніше, 25 травня, трапилася схожа ситуація – тільки тоді підірвалися двоє російських загарбників. А за день до того там на міну натрапили ще четверо саперів.

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