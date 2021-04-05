Жінку-капітана у Єгипті хибно звинуватили у блокуванні Суецького каналу

У березні 2021 контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал. Тоді ж у мережі з'явилися чутки, що винна у цьому жінка-капітан судна Марва Ельселехдар.

Марва стала першою жінкою, яка очолила морське судно у Єгипті. І першою, яка потрапила в такий скандал.

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Жінка-капітан спростувала причетність до блокування каналу

Коли сталося блокування Суецького каналу, пані капітан Марва Ельселехдар працювала першим помічником капітана. Але геть на іншому судні – Aida IV, яке перебувало за сотні кілометрів від місця подій.

Та попри це саме жінку в мережі почали звинувачувати у халепі.

Звідки ж з'явилися ці чутки

Річ у тім, що в інтернеті почали поширювати скриншоти заголовка фейкової новини нібито видання Arab News. І там Ельселехдар приписали до інциденту в Суеці.

Насправді ж на Arab News 22 березня дійсно вийшла новина про першу єгипетську жінку-капітана – але вона не Суецького каналу стосувалася, а успіхів 29-річної Марви на її роботі.

Фейк, одначе, у фейсбуці та твітері поширився масово. Від імені жінки навіть писали неправдиві твердження, що вона якось стосується до Ever Given. Чому все це сталося – сама Марва не знає.

Мені здається, що обрали мене, тому що я успішна жінка у цій сфері, або тому, що я єгиптянка. Але я не впевнена,

– сказала вона.



Перша жінка-капітан у Єгипті Марва Ельселехдар / Фото BBC

Жінки – це тільки 2% усіх моряків світу

Однак Марва марила саме цією професією. Вона вступила до Арабської академії наук, технологій та морського транспорту, хоча тоді заклад на навчання брав тільки чоловіків.

І, зрештою, стала першою жінкою-капітатом морського судна у Єгипті.

"Моє повідомлення жінкам, які хочуть працювати в морській галузі: це боротьба за те, що ви любите. Не дозволяйте негативу вплинути на ваше рішення", – наголосила Марва Ельселехдар.

Коротко про блокування Суецького каналу

400-метровий контейнеровоз Ever Given застряг посеред Суецького каналу 23 березня.

Цілий тиждень на звільнення шляху чекали майже чотири сотні суден.

Судно звільнили, та світова торгівля зазнала збитків на мільярди доларів.

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