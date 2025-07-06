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24 Канал Новини України Їх вже 15: Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе
6 липня, 15:55
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Їх вже 15: Укрзалізниця розширює перелік поїздів із жіночими купе

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Укрзалізниця додала жіночі купе у поїзди № 38/37 Київ – Запоріжжя, № 98/97 Ковель – Київ, та № 22/21 Львів – Харків з 25 липня.
  • Жіночі купе доступні лише для жінок або жінок з дітьми до 5 років і вже є у складі 15 поїздів.

Укрзалізниця масштабує проєкт жіночих купе. Додано ще 3 поїзди, в яких курсуватимуть такі вагони.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5, перші рейси – вже з 25 липня, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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У яких поїздах з'являться жіночі купе

Нові поїзди з жіночими купе:

  • ⁠⁠№ 38/37 Київ – Запоріжжя;
  • № 98/97 Ковель – Київ;
  • ⁠⁠№ 22/21 Львів – Харків;

У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

Жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів. Інші 12 – це:

•⁠  ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта
•⁠  ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород
•⁠  ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня
•⁠  ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня
•⁠  ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)
•⁠  ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня
•⁠  ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород
•⁠  ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець
•⁠  ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
•⁠  ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг
•⁠  ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)
•⁠  ⁠№ 95/96 Київ — Рахів

Довідка: Обираючи купе, звертайте увагу на позначку "Жіноче купе" під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті.