Росіяни просили код від мультиварки, бо думали, що це сейф: жителі Півдня про життя в окупації
Джерело:"Одеса. Офіційно"
Життя в Росії настільки погане, що звичайні люди там не знають, що таке мультиварка. Один зі загарбників вирішив, що в побутовій техніці жителька Херсонщини зберігає дорогоцінності та гроші.
Усі знають, що "Друга армія світу", попри усі свої "заслуги та побєди", має одну слабкість – це побутова техніка. Жителька населеного пункту в Херсонської області розповіла, як ворожі військовослужбовці вдерлися в її будинок та зробили ревізію мультиварки.
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"Можна анекдоти писати"
Насамперед у домі жителів Херсонщини для окупанта "новизною" стала шафа-купе. Українка зі звільненого населеного пункту поділилася, що окупант не міг стримати свого захвату, коли відчиняв та зачиняв дверцята шафи.
Опісля він вирішив зайти на кухню та подумав, що мультиварка – це сейф. Також його здивувала арка, на якій ріс виноград у дворі в жінки. Її він помітив, коли вийшов з будинку.
"Код скажи. Скажи код сейфа", – я не розумію… Аа, зрозуміла, кажу – це називається "мультиварка",
– розповідає та сміється жінка.
Жителька деокупованого Півдня розповідає про варварів, що прийшли у її будинок: дивіться відео з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"
Як окупанти втікали з Херсонщини
- Херсонський активіст Володимир Молчанов зазначив, що російські окупанти, тікаючи з правого берега Дніпра на Херсонщини, просто-таки кидали напризволяще важку техніку. За його словами, в російських солдатів не було достатньо пального, тому їм довелось залишити багато озброєння для Збройних Сил України.
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- Також херсонець зауважив, що російське командування не забрало зі собою під час виступу усіх військовослужбовців. Наразі українська армія намагається відшукати усіх "загублених" ворожих солдатів, які можуть прикидатися цивільними.
- Варто також згадати, що від 12 листопада у Херсоні впроваджують комендантську годину, триватиме вона з 17:00 до 8:00. Окрім того, буде обмежена можливість виїзду та в'їзду в Херсон, поки триватимуть розмінування.
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