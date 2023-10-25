"Прокинулася – думала, що горить хата": жителі Славути розповіли про нічний удар
У ніч проти середи 25 жовтня Росія вдарила по місту Славута на Хмельниччині. Там багато ушкоджень, у середу садочки та школи не працюватимуть.
Ворог атакує Хмельниччину четверту добу поспіль. Про це повідомили в ефірі телемарафону.
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Яка зараз ситуація у Славуті
У багатоповерхівках повилітали шибки та двері, у приватному секторі пошкоджено вікна та дахи.
Прокинулася – як шарахнуло. Думаю: чи це хата вже горить. Виходжу на вулицю – там двері впали. Чоловік каже: там у вас дах вибито,
– ділиться мешканка Славути.
Пошкоджено сотні будинків. Міська влада оцінює збитки та намагається забезпечити людей плівкою, щоб накрити дахи. У середу у Славуті, як і по всій Україні, дощить, і вода просто заливає хати.
Деяких постраждалих медики вже відпустили, дехто з легкими травмами навіть не звертався до лікарів.
Школярі мали йти на уроки, але усі славутські заклади освіти понищили росіяни. "Замість проведення уроків вчителі збирають скло та шкільне приладдя", – каже журналістка.
Наслідки нічного обстрілу Славути / Скриншоти 24 Каналу
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Остання інформація про атаку по Славуті
У місті постраждали 18 людей, усі цивільні. Двоє з них у реанімації. О дев'ятій ранку ішлося про те, що до медзакладів із різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей.
Через пошкодження лінії електропередач знеструмлено майже дві тисячі споживачів, зачепило і котельню.
Росіяни навіть не побоялися бити біля Хмельницької атомної станції – у двох її корпусах повилітали вікна.
Детально про руйнування в Славуті розповів міський голова.
Зверніть увагу! У Славутській та Нетішинській громадах уже оцінюють збитки від російського обстрілу. Людям нададуть компенсацію, але вони мають зробити певні дії.
Щоб сповістити про ушкодження, необхідно:
- зробити фото- та відеофіксацію;
- зателефонувати за номером 098-638-92-11 або 7-65-64 (для Славутської громади) та 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетішинської громади);
- назвати адресу, ПІБ, зворотні контактні дані.
- Також заявку про пошкоджене майно можна подати в застосунку "Дія" у розділі "ЄВідновлення".