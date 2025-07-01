25 липня, 05:42
Жителі Тамбова заявляють про атаку БпЛА: в районі порохового заводу задимлення
У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.
Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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