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24 Канал Новини світу Жителі Тамбова заявляють про атаку БпЛА: в районі порохового заводу задимлення
25 липня, 05:42
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Жителі Тамбова заявляють про атаку БпЛА: в районі порохового заводу задимлення

Андрій Шляхтін

У Котовську, що під Тамбовом" виникла пожежа на пороховому заводі під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.

Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

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Що відомо про атаку на Тамбовський пороховий завод? 

Наразі інформації обмаль. Лише є кілька відео та фото, які опублікували російські та українські телеграм-канали. На одному з них чоловік говорить: "Пороховий завод засадили. Ми змативаємося звідси". 

Дивіться відео наслідків прильоту по пороховому заводу під Тамбовом

Також на кадрах видно значне задимлення. 


Сильне задимлення в районі Тамбовського порохового заводу / Фото телеграм-каналу Supernova+
 