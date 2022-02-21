Жителі Зайцевого та Миронівського теж залишилися без електрики через обстріл бойовиків

Через обстріли окупантів станом на 21 лютого понад 350 жителів Зайцевого та Миронівського залишилися без електрики. Фахівці не можуть почати роботу без гарантій дотримання режиму тиші.

Ще у неділю, 20 лютого, бойовики обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі. Деталі розповів Павло Кириленко – голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації.

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У Зайцевому ворожі снаряди влучили у покинутий житловий будинок. Також на хуторі Миронівському окупанти перебили високовольтну лінію електропередач.

На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші,

– заявив Кириленко.

Він також наголосив, що це – один з численних прикладів того, як Росія порушує мінські домовленості.

Луганську ТЕС зупинили

Бойовики обстріляли місто Щастя на Луганщині. Ворожі снаряди влучили у теплову електростанцію. Зокрема, снаряди пошкодили лінії електропередач.

Сергій Гайдай – голова Луганської обласної державної адміністрації – повідомив, що станцію зупинили.

Через обстріли Щастя та Врубівки місцеві жителі залишилися без води, світла й тепла.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис Кириленка:

Вчора російські окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту у Бахмутському районі.

Зокрема, у Зайцевому снаряди влучили у покинутий житловий будинок, на хуторі Миронівському – перебили високовольтну лінію електропередач.

На щастя, постраждалих немає. Але Зайцеве та Миронівський (а це понад три з половиною сотні людей!) досі залишаються без електрики, бо ремонтники не можуть почати роботи без гарантій дотримання режиму тиші.

Це – один із численних прикладів того, як Росія останніми днями порушує мінські домовленості.

Вимагаємо від РФ зупинити ескалацію та припинити тероризувати мирне населення!