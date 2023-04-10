Чому ви не здалися в полон": жителька Кривого Рогу цинічно звернулася до поранених захисників

Поки українські захисники безстрашно боронять нашу державу від російських окупантів, деякі українці й досі не розуміють, хто для них справжній ворог. Обурливий інцидент стався у Кривому Розі.

Жінка стояла в черзі у Криворізькій міській клінічній лікарні №2. Поруч були військові, тож вона додумалась запитати їх, чому ті не здались в полон.

Важливо Буде реакція не лише органів місцевого самоврядування, – політолог про побиття військового

Виник конфлікт

Військові підійшли до жінки та запитали, що вона мала на увазі. Просили пояснити, чому вони мали здатися в полон, якщо захищають свою державу від агресора.

Жінка нормально аргументувати свою думку не змогла. Сказала, якби українські військові здалися росіянам, то зараз були б цілими та неушкодженими. Схоже, жінка за рік повномасштабної війни не зрозуміла, що відбувається.

Дивіться відео інциденту:

Військового побили в Чернівцях

У Чернівцях чоловік вдарив військового, бо той нібито забрав його місце на парковці. Поліція вже зафіксувала адміністративне порушення, однак кривднику загрожує лише штраф.

Чоловік вдарив захисника в обличчя після того, як той попросив почекати з паркуванням. При цьому він кинув агресивну фразу "Ви за***ли, воєнниє". Далі чоловік просто сів в машину та поїхав. Поліція визначила справу як дрібне хуліганство.

Військовий наголосив, що після такого кривдник має вибачатись не перед ним, а перед всіма захисниками.

В Одесі відмовиливь вимикати російську музику

В Одесі спалахнув черговий мовний скандал. Дівчина попросила жінку вимкнути російську пісню, але та відмовила. Не зупинило її навіть те, що вона перебувала в громадському місці.

Жінка на відріз відмовлялась вимикати російські пісні, хоча дівчина ввічливо попросила та аргументувала, чому це зараз недоречнл. До слова, в залі магазину такі "шедеври" як "Не плач" групи "БумерR" та "Кайфую без тебе" виконавця Batrai.

Далі жінка заявила, мовляв, до неї докопуються. Вона сказала "і що, що у нас триває війна? Не треба на цьому зациклюватись". Відео конфлікту розлетілось мережею та обурило українців.