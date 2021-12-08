Жити біля Росії – суцільний головний біль: Україна потролила агресорку в твітері

8 грудня 2021 , 13:46
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Джерело:

офіційна сторінка України у твітері

Офіційна сторінка України у твітері знову майстерно потролила Росію. У новому дописі мовиться про те, як непросто жити поруч з державою-агресоркою.

Відповідна публікація з'явилася у твітері України 7 грудня. Її проілюстрували дотепним мемом про різновиди головного болю.  

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Як Україна потролила Росію

Мем ілюструє різні типи болю, наприклад – мігрень, біль від підвищеного тиску та стресу. На зображені вказано, в яких ділянках голови його відчувають. При цьому, найгіршим "видом головного болю" називають життя поруч Росією. Його фактично описують як суцільний. 

Як реагують у мережі

Станом на 8 грудня цей допис вподобали майже 150 тисяч користувачів, а понад 33 тисячі – ретвітнули його собі на сторінку. В коментарях люди пишуть,   

  • "Тримайтесь. Будемо сподіватися, не станеться нічого поганого";
  • "Так, цілком зрозуміло";
  • "Майже так само буває, коли ти активіст і живеш у Росії".

Попередні дописи України про Росію

  • Раніше офіційна сторінка України дуже дотепно потролила Росію, запропонувавши зіграти у "Гру в кальмара". Завдання обрали не з простих – видряпати з кола герб України. 
  • Коли Росія опублікувала у твітері фото з окупованого Криму, то отримала гідну відповідь. "Просувати українські регіони – це добре, але забратися з них – ще краще", – мовилося на сторінці України. 
  • А влітку Україна тролила росіян через відео What is Russia. Тамтешнє МЗС звинуватили у крадіжці ідеї українського фотографа Назара Дороша.
Автор: Ірина Буртик