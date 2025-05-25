Житомир та Тернопіль чули вибухи, а також Хмельницька область

Масована атака ворога уночі 25 травня спричинила вибухи у багатьох областях. Серед них Тернопільська, Хмельницька та Житомирська.

Про це повідомляють місцеві телеграм-спільноти та монітори. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Тернополі, Житомирі й Хмельницькому 25 травня: що відомо

Повітряну тривогу в усій Україні оголосили близько 2 ночі. У цей час у небі перебували ворожі ударні БпЛА, та додалася загроза від балістичного озброєння і крилатих ракет як повітряного, так і морського базування.

Російська армія підняла у повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-96МС, а потім запустила у "Калібри".

Повітряні сили розповідали про рух ракет. У цей час, ближче до 3 ранку, місцеві жителі з Тернополя та Житомира почали писати, що чують звуки вибухів. Моніторингові спільноти писали, що туди прямували ракети.

Трохи згодом, ближче до 4 ранку, про вибухи у Хмельницькій області написали місцеві спільноти у телеграмі.

Загалом, близько двох десятків "Калібрів", за підрахунками моніторингових спільнот, пролітали в українському небі. Частина із них прямувала на кілька областей Заходу України.

Тривога станом на момент публікації зберігається, загроза від ракет триває.

Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу від БпЛА для різних областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.