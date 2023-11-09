Побив і втік за місто: у Житомирі чоловік напав на працівника ТЦК
Джерело:"20 хвилин"
На жаль, останнім часом багато скандалів із працівниками ТЦК. Новий спалахнув у Житомирі 8 листопада – там побили працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Володимир Зеленський 9 листопада підписав закони, якими продовжено мобілізацію та воєнний стан ще на 90 днів. Мобілізація і воєнний стан триватимуть до 14 лютого 2024 року.
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Що відомо про ситуацію в Житомирі
Увечері 8 листопада до поліції звернувся працівник ТЦК. Чоловік подав письмову заяву про те, що вдень його побили під час виконання ним службового завдання в Житомирі.
У Житомирі напали на працівника ТЦК: дивіться відео
У ролику видно, як молодик у спортивних штанях притискає чоловіка в формі до закритих ролетів магазину та б'є. За кілька секунд підходять інші чоловіки в формі, молодик іде.
Це сталося біля магазину по вулиці Гоголівській. Працівник ТЦК і його колеги були у службових справах, коли на них напав невідомий. Він побив працівника ТЦК і втік, розповіла речниця ГУНП в Житомирській області Вікторія Дубовик.
Згодом у мережі показали нові відео. До того молодика, імовірно, намагалися затримати, тож він почав давати відсіч.
Уже відомо, ким був нападник, адже його особу встановили. Проте чоловіка розшукують – він, як стверджують у поліції, поїхав із Житомира.
Потерпілий пройде судово-медичну експертизу. Кримінальне провадження відкрили за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".
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Не перше побиття працівників ТЦК
Схожа ситуація сталася на Сумщині. Там у Глухові чоловік побив представників ТЦК під час вручення повістки. Це сталося ще влітку, але нападника затримали тільки в листопаді – він переїхав до Києва. Зараз він під цілодобовим домашнім арештом.