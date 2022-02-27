У Житомирі повітряна тривога
27 лютого 2022 , 22:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
У Житомирі знову включили сирени. Громадян просять негайно прямувати в укриття.
Ввечері 27 лютого в Житомирі вкотре звучать сирени. Мешканців міста просять залишатися в бомбосховищах, оскільки є загроза атаки.
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Окупанти продовжують обстрілювати українські міста з неба. Ще одна ніч буде складною, але наші захисники сміливо тримають оборону в різних куточках України.
27 лютого російські загарбники ударили по військовій базі в Житомирі. Потрапляючи в полон, вони розповідають казочки про "навчання", на які приїхали, а до того нещадно знищують те, що українці будували роками.
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