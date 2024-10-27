На Житомирщині лунали вибухи

У Житомирській області чули вибухи. Там працює ППО.

Ще з вечора 26 жовтня Росія розпочала атаку "Шахедів" на Україну. Близько 02:00 у Житомирській області лунали вибухи, повідомили моніторингові канали.

Дивіться також На околицях Києва та в області лунають нові вибухи

На Житомирщині було гучно

Місцеві пабліки пишуть про те, що у регіоні працювала ППО по ворожих цілях. У передмісті було чути вибухи.

Зазначається, що 4 дрони перелетіли на Житомирщину з Київщини і прямують у напрямку Хмельницької області.

Монітори також повідомляють про рух ще одного БпЛА у бік Житомирщини з Київщини.

До слова, вдень окупанти скинули дві ФАБ-250 на Костянтинівку. Одна людина загинули, ще троє зазнали поранень. У зверненні президент Зеленський згадав, що у місті постраждали четверо поліцейських.